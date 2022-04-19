Karar yazarı Kahveci: Kimse “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemin” karınları doyuracağını düşünemiyor

Karar yazarı İbrahim Kahveci, 6'lı muhalefet masasının ekonomi yol haritası çizmesi gerektiğini söyledi.

Kahveci, "Vatandaş açısından temel sorun ekonomi. Kimse “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemin” karınları doyuracağını düşünemiyor. Onlara bir ekonomi yol haritasının çizilmesi gerekiyor. Belki de gelmeyen seçmenin yol tarifi bu ekonomi yol haritasında oluşacaktır. Kurtarıcı formülün orada olduğu kesin ama bu iş yola nasıl dökülecek, bilmiyoruz; hep beraber göreceğiz" ifadesini kullandı.

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