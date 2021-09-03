Karar yazarı Kahveci: Kimse çıkıp da 'bak ülke yüzde 21.7 büyümüş, hadi size bundan pay verelim' demez; boşuna beklersiniz

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, bugünkü köşesinde "maaşından feragat eden memur" başlıklı bir yazı kaleme aldı. Kahveci, "Bildiğiniz gibi maaşlar fiyat artışları ana baz alınarak belirleniyor. Kimse çıkıp da 'Bak ülke yüzde 21,7 büyümüşüz, hadi size bundan pay verelim' demez. Boşuna beklersiniz. Ücret artışında temel faktör enflasyondan geliyor. Ne kadar enflasyon o kadar ekmek. Ana düstur bu."

Kahveci, memurların kendi açıkladıkları enflasyon rakamıyla aslında maaşlarından feragat ettiklerini dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

"İşte bu meseleleri bugüne kadar en fazla ekonomistler, gazeteciler gündeme taşımaya çalıştı. Ama işin bir de kendi tarafı var. Yani memurlar tarafı...

Düşünsenize, kendi açıkladığınız enflasyona göre maaşınız belirleniyor. Ama kendi açıkladığınız enflasyon konusunda da ciddi şüpheler tartışılıyor kamuoyunda.

Mesela sadece sigara zammı olayı var. 2018-2019 yıllarında sigara ağırlığı düşüyor ve sigaraya büyük zam yapılıyor. Ve ardından ertesi yıl sigara ağırlığı yeniden artıyor. Sadece bu değişimler bile maaşların yüzde 1'ine yakınını yok etti bile.

Sen bunu görüyor ve biliyorsun ama bir şey yapamıyorsun. Çünkü 657'ye tabi devlet memurluğu var.

Ama durum şu ki, aslında kendi maaşından kendi elinle feragat etmiş oluyorsun. Düşük enflasyon ile hissedilen enflasyon tartışması aslında senin maaşının tartışması... Hatta senin temsilcin bile pazarlığa oturduğunun yarısı ile masadan kalkıyor ama yine reel olarak kazandığın bir şeyin olmadığını en iyi sen biliyorsun."

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