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Ekonomi

Karar yazarı Kahveci: İstanbul - İzmir Otoyolu fakirden alınıp zengine yapılan özel bir yol

07 Ocak 2020 08:25

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, İstanbul - İzmir otoyolunun 11 milyar dolarlık yapım maliyeti olduğunu anımsatarak, “Biz kısaca 8 milyar dolarlık köprü ve otoyolun bomboş kaldığını, çok az aracın yüksek fiyattan dolayı bu yolu kullanabildiğini belirtelim. Fakirden alınıp zengine yapılan bir özel yol diye meseleyi bitirelim” ifadesini kullandı.

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Kahveci, önceki dönemlerde projelerin elekten geçirildiğini belirterek, “Acaba şimdi bir elin parmakları ile sayılı Dünya’nın en fazla ihale alan şirketlerine Hazine garantisi ile yaptırılan projeler ülkemize-milletimize ne kazandırıyor?” diye sordu.

Kahveci, “Toz pembe bakmanın da bir maliyeti oluyormuş. Boş boş santraller ve banka borçları bizi bekliyor” görüşünü savundu.

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