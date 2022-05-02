Karar yazarı Kahveci: Fakirlik, açlık gidermek aşamasına geldi

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, brüt ortalama ücretin 5.440 liradan yüzde 41,2 artışla, 7.681 liraya yükseldiğini ancak İTO'nun gıda enflasyonundaki artışın yüzde 84,4 arttığını ifade ederek "Çalışanlar resmen enflasyon canavarına yedirilmiş durumda" dedi.

Türk-İş'in 2021 ve 2022 verilerine göre brüt ücretten açlık sınırını çıkarak Kahveci, "Geçen yıl bu dönemler ortalamasına göre ortalama net ücretin yüzde 33,5’i olan 1.394 TL açlık sınırından arda kalan kısımdı. Bu yıl ise aynı dönemlere göre ortalama net ücretin sadece ve sadece yüzde 13,7’si olan 843 lira açlık sınırından arda kalan kısım oluyor." diyerek şöyle devam etti:

"Sadece açlığınızı gidermek için yaşamak ve çalışmak nasıl bir hayattır?

Bir aylık brüt ücret ile sadece 88,3 cm2 konut alabiliyorsunuz. Geçen yıl şubat ayında alınan 5.370,60 TL brüt ücretle tam 132,5 cm2 brüt konut alınabiliyordu.

Artan gıda fiyatları yüzünden beslenme ve artan konut fiyatları yüzünden barınma ihtiyacını bile karşılayamayacak duruma gelen bir çalışma hayatımız oluştu.

Fakirlik öyle bir aşamaya geldi ki; resmen açlık gidermek noktasına gelindi."

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