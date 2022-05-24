T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Karar yazarı Kahveci: Faizden 100-150 milyar dolar tasarruf edeceğiz diye yola çıkanlar, KKM'ye kamudan 500 milyar lira faiz farkı ödeyebilirler

24 Mayıs 2022 09:36

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, faizden 100-150 milyar liralık tasarruf yapma hedefiyle faiz indirildiğini bugün ise artan dolar kurunu frenlemek için çıkarılan kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarına 500 milyar liralık faiz ödemesi yapılmasıyla karşı karşıya kalınabileceğini belirtti.

Ekonomi yönetimini eleştiren Kahveci "TL kredi faizinden 100-150 milyar tasarruf edeceğiz diye yola çıkanlar bugün sadece KKM hesaplarına hem de kamu üzerinden 500 milyar faiz farkı ödemek zorunda kalabilirler. Buna ne denir sizce?

Böyle bir hesapsızlığı kim yapabilir? Kur artışı sertleşirse Hazine’de olmayan bu karşılıksız taahhüt yüzünden ülkemiz bir anda iflas bayrağını çekebilir mi? Buna kim nasıl izin verebilir?" diye yazdı.

Yazının tamamı için tıklayın

İbrahim Kahvecikur korumalı mevduatfaizTLkrediödeme
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24