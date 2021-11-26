Karar yazarı Kahveci: Faiz kararı Merkez Bankası'nda alınır, parti MYK'sında alınmaz; burası bir ülke

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, iktidara yakınlığıyla bilinen medya organlarında çıkan "Düşük faize devam" başlıklı habere değinerek, faiz kararının AKP MYK Toplantısı'nda konuşulmasını eleştirdi.

Kahveci, söz konusu haberde MYK toplantısında faiz indiriminde kararlılık vurgusunun yapıldığının aktarılmasına ilişkin olarak yazısında "İyi de faiz kararları ne zamandan beri ‘Parti’ koridorlarında alınmaya başlandı? Burası bir ülke... Burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti adında bir ülke. Ve bu ülkenin kurumları bulunmaktadır. Bu kurumlarından biri de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası adında bir kurumdur. Faiz kararı orada bulunan ‘Para Politikası Kurulu’ üyelerinin kararı ile alınır. Parti MYK’sında alınmaz" dedi.