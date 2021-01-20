Karar yazarı Kahveci: Evlatlarımızın ve torunlarımızın bile gelecek gelirleri bu müteahhitlere teminat olarak verildi

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, "Evlatlarımızın ve torunlarımızın bile gelecek gelirleri bu müteahhitlere teminat olarak verildi. Dirsek çürütüp, okul okuyan ve mesleki başarı sağlamaya çalışan gençlerin gelecek umutları da parti üyeliğine bağlanmış oldu." görüşünü savundu.

Kahveci yazısında, "Acaba nasıl bir çıkış olacak?Geçmişin yaralarından kendilerine toplumsal varlık oluşturan kesim daha ne kadar aç kalacak ve yedirmeyecek? İşini kaybedecek, evini kaybedecek ama siyasetine sıkı sıkıya bağlı kalacak? Acaba bu bağlılığının evladının ve torununun geleceğini de karanlığa bağladığını biliyor mu? Türkiye hızla eski dönemlere döndü. Ekonomik olarak kaybettiklerimizi kısa sürede kazanırız. Ama toplumsal ayrışmanın maliyetini, devlet düzeni olarak yaşadığımız yıkımı nasıl onarabiliriz? Hadi biz kendimizden geçtik... Evlatlarımıza, torunlarımıza siyasi yaralarımıza bağlı tapulaşmanın maliyetini yüklemeye hakkımız var mı?" düşüncesini dile getirdi.

Kahveci, "Biz aç kalıp yedirmediğimiz zaman evlatlarımız, torunlarımız da aç ve işsiz kalmıyor mu? Kendim ettim ama sadece kendim bulmuyorum. Kendim edince o kara talihin sonuçlarını evlatlarımız ve torunlarımız da buluyor. Artık geçmişe bakarak ne kadar daha hapsolduğumuz dar alanda kalacağız?" ifadesini kullandı.