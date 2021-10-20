Karar yazarı Kahveci: Elektriğe zam gelmemesi için tek çıkış yolumuz doları düşürmek

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci artan enerji fiyatlarının EPDK tarafından halka yansıtılmadığını bundan dolayı aracılık sisteminin çökeceğini yazdı. Kahveci "Üreticiden 60-70 kuruşa alınan elektrik tüketiciye en az 1,20-1,30 kuruştan satılmak zorunda. Bu fiyat ise dün de belirttiğimiz gibi yaklaşık yüzde 40-45 zam demek" dedi. Kahveci "Bu zam yapılmazsa ne olacak? Ya zam olacak ya da karanlık" diyerek yazısında şöyle dedi:

"Ama bir yol daha var: Türkiye’nin bu elektrik sorununun ana nedeni kurlar. Yani dolardaki yükseliş.

İthal kömürcüler spot piyasadan aldıkları için bu sorunla baş edemiyor. Dün itibari ile üretim payları yüzde 10’nun altına düştü (geçen yıl yüzde 20,5 paya sahiptiler)

Kurlar düşmeden enerji ithalatında imkanlarımız artmayacak. Maaşımızı değil ama enerjiyi dolarla alıyoruz. O zaman tek çıkış yolumuz doları düşürmek..."