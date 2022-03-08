Karar yazarı Kahveci: Eğer mazota 21 lira ödüyorsak bunun yarısı kur artışından

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, akaryakıt ürünlerindeki zam ve pahalılığın yarısının kur artışından kaynaklandığını ifade etti. Kahveci, Rusya-Ukrayna savaşıyla artan petrol fiyatlarının 129 dolara kadar geldiğini hatırlattı.

Kahveci, akaryakıta gelen zamlarda kurun etkisini ise şöyle aktardı:

"Kasım 2021’den Aralık 2021’e petrol fiyatı düşüş gösteriyor. Nitekim o tarihlerde petrol 85 dolardan 20 aralık günü 72 dolara kadar geriliyor. Ama aynı tarihlerde mazot fiyatı 8,20 liradan 11,50 liraya yükseliyor.

Petrol fiyatı düşerken mazot fiyatı neden mi artıyor? Elbette 'Faiz sebep-enflasyon sonuç' teorimizden...

Yani aslında 2016 yılından beri ülkemizde yaşadığımız temel pahalılık sebebi de bu. Demokrasiden uzaklaşma, ben bildiğimi yaparım anlayışı vs vs ile bugünlere geldik. İktisat bilimini bile terse yatırdığımız için de bugün bu faturayı ödüyoruz.

Grafikte net olarak görülüyor. Eylül’den bu yana kur artışı olmasaydı mazot fiyatı bugün 12,0 lira civarında olacaktı. Eğer mazota 21 lira ödüyorsak anlayın ki bunun yarısı kurdan dolayı.

Faiz sebep-enflasyon sonuç diyerek bugünlere geldik. Pahalılığın yarısı bizden yarısı Putin’den"

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