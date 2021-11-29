Karar yazarı Kahveci: Doların günlük kazancı TL’nin yıllık kazancını geçiyorsa suç kazanç peşinde koşan yatırımcıda değil; bu artışa yataklık eden kurumlardadır

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, "Doları kim yükseltti?" başlıklı yazısında iktidarın artan döviz kurlarından "dış güçler"i sorumlu tutmasını değerlendirdi. Kahveci, "Nisan 2021’den bu yana Merkez Bankası döviz varlıklarını 34 milyar 086 milyon dolar artırmış. Piyasadaki fazlalık dövizi Merkez Bankası almış." dedi.

"Piyasada fazlalık döviz kalmayınca ithalatçı vs küçük alışlar yapınca kur hızla yükselmiş." diyen Kahveci yazısında şunları kaydetti:

"Evet, Merkez’in yanında yatırımcı da elbette döviz almış. Mart sonunda 246.624 milyon dolar olan yabancı para hesapları da 257.331 milyon dolara çıkmış. Yaklaşık 11 milyar dolar da buradan artış var ama bu olacak tabii.

Sadece 24 saatte yüzde 24 oynayan dolar kuruna karşı Merkez yıllık TL faizini yüzde 15 belirlemiş.

Doların günlük kazancı TL’nin yıllık kazancını geçiyorsa burada suç kazanç peşinde koşan yatırımcı olamaz.

Burada suçlu buna zemin hazırlayan ve bu artışa yataklık eden kurumlardır."