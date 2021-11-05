Karar yazarı Kahveci: Devlet iki alırken bir veriyor

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon ve üretici fiyatlarını değerlendirdi. Kahveci, "Üretici fiyatları da devletin alacağı vergilere emsal teşkil eden göstergedir. TÜFE ortalama yüzde 17 ama ÜFE ortalama yüzde 36 Devlet 2 alırken 1 veriyor." dedi.

Kahveci, ürün bazında artan ürünlerin sektör bazında artış göstermediğini ifade ederek konuyu giyim fiyatları üzerinden değerlendirdi. 58 giyim ürününden 25'inin tamamının çift haneli arttığını ifade eden Kahveci şöyle dedi:

"58 ürünün fiyat artış ortalaması ise (basit) yüzde 28,0 ama TÜİK giyim sektöründe yıllık fiyat artışını yüzde 8,08 demiş.

Bu durum bizlerin, yani ücretini enflasyona göre alan herkesin maaşından bir parça çalınıyor demektir. Ya da hak ettiği maaşının bir kısmı verilmiyor demektir.

Nereden bakarsak bakalım ürün bazında artan fiyatların hesabı sektör fiyat artışına yansımış olsaydı enflasyon yaklaşık olarak 1,0 tam puan daha yüksek olacaktı. Ya da maaşınızdan, yapılacak ücret artışınızdan yüzde 1,0 kaybetmemiş olacaktınız.

Sorumuz şudur: Ürün fiyatları artan bir sektörde toplam fiyatlar nasıl artmamış oluyor?"