Karar yazarı Kahveci'den Bakan Karaismailoğlu'na köprü ve otoban sorusu: Aylık verileri neden yayından kaldırıldı?

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, Hazine garantili projelere dolar üzerinden ödeme yapıldığını hatırlatarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na köşesinde sorular yöneltti.

Kahveci yazısında bakana şunları sordu:

"Boğaz köprülerinin ve devlet otobanlarının aylık verileri neden yayından kaldırıldı?

Acaba Hazine garantili köprü ve otoyol bilgileri de (sayı ve mali) aylık yayınlanacak mı? Yoksa soran herkese Bakanlık tek tek istediği cevabı mı verecek?

(Osmangazi köprüsü) Araç garantisi aylık mı yoksa yıllık mı veriliyor? Yıllık garanti verilmiş ise neden 3-5 aylık geçişler açıklanıyor da yıllık geçişler açıklanmıyor? Bakan Bey mesela 1 Temmuz-1 Ekim tarihlerinde günlük ortalama geçişin 43.260 olduğunu iletmiş (günlük ortalama garanti 40.000). İyi ama acaba Bakan Bey’e 1 Temmuz öncesi bilgiler verilmedi mi? Ya da 1 Ekim sonrası bilgiler de ticari sır mı? Neden 1 Ocak-20 Kasım arası bilgiler açıklanmadı?

Sayın Bakanımız Osmangazi Köprüsünde indirimli fiyat mı uygulanıyor? Yani köprüyü geçen araçlar ne kadar ödüyor ve o geçen araçlar adına devletimiz kasasından şirkete ne kadar ödeniyor?

Osmangazi Köprüsü ihale edildiğinde fiyatı 35 dolar olarak açıklanmıştı. Şimdiki dolar bazında fiyat nedir (46 dolar ise buraya nasıl çıktı)? Gelecek yıl köprü fiyatı dolar bazında ne olacaktır? (Muhtemelen 50 doları aşacaktır)"