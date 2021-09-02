Karar yazarı Kahveci: Çalışanların kaybettiği, ucuz emeğin yabancılara hizmet ettiği köle vari bir büyüme yaşadık

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, ikinci çeyreğe ilişkin büyüme verilerini "Biz bir yüksekten bir başka yükseğe çıkmadık. Sadece düştüğümüz kuyudan yukarıya doğru zıpladık" diyerek köşesinde değerlendirdi.

Kahveci son 4 yılda çalışan sayısının 238 bin kişi azaldığını ifade ederek yazısında şöyle yazdı:

"Bu nedenle olacak ki, ücret ödemelerinin payı da yüzde 32,0’den yüzde 29,5’e gerilemiş.

Çalışanın kazanmadığı bir model. Hatta çalışmadan kazanılan bir ekonomi yönetimi... Bu da müthiş.

Şimdi kendimize şunu soralım:

2017-2021 arasında 15 artı yaş nüfus, yani çalışabilir nüfusa iş bulduk mu? Bırakın iş bulmayı son 4 yılda çalışan sayısı bile 238 bin kişi azaldı.

O zaman nasıl bu yüzde 21,7 büyüme ile övüneceğiz?

Baz etkisi, caz etkisi vs ile büyüme var ama bu büyüme bile dengeli değil. Çalışanların kaybettiği, ucuz emeğin yabancılara hizmet ettiği köle vari bir büyüme yaşadığımız.

Mutlu olan, iş bulan, geliri artan varsa sevinsin. Çünkü bilsin ki bu kişiler oldukça azınlıkta. Çünkü büyük kalabalık kaybetmeye devam ediyor."