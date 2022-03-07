Karar yazarı Kahveci: Bugün ülkemizde kuyruklar sıradanlaştı; yağ bu işin zirvesi oldu

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, yağ fiyatlarının zamlanacağı endişesiyle birçok markette görülen yağ izdihamlarına ilişkin olarak "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçmenlere sürekli 80 öncesi kuyrukları gösterdiğini biliyoruz. İyi ama bugün ülkemizde kuyruklar sıradanlaştı. 2018-19’da patates-soğan kuyrukları vardı. Şimdi ekmek kuyruğu kilometrelerce. Ama son olarak yağ kuyrukları bu işin de zirvesi oldu." dedi.

Kahveci, Türkiye'deki sorunun, sorunu söyleyememek olduğunu ifade ederek şöyle devam etti:

"Sorun söylemediğinizde çözümü nasıl bulacaksınız?

Merkez Bankası ve faiz konusunda hiç yokken bu sorunu yaşamıyor muyuz? 2016 yılında 1 dolar 4 Brezilya Relai iken şimdi 5 Reel ediyor. Yine aynı zaman içinde 1 dolar 17 Güney Afrika Randı iken şimdi 15,5 Rand ise; neden 1 dolar 3,0 liradan 14,0 liraya yükseldi?

Tek bir sebebi var: Yanlış yönetim.

O yüzden bugün mazot fiyatı 22,0 liraya geldi. Petrol fiyatı yükseldi diyorsanız söyleyeyim: Mart 2011’de petrol 125 dolardı ve mazot 3,60 liradan satılıyordu.

Yani mazotta 3,5 liranın üstü yanlış yönetimin yanlış kur politikası ile bize yüklenen maliyeti olmuştur. Un var, yağ var, şeker var ama helva yapamıyoruz; çünkü yağcılık sorunu olduğu sürece o helva asla olamayacaktır."

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