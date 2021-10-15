Karar yazarı Kahveci: Bir Merkez Bankası Başkanı değişiminin ülkeye maliyeti 1.5 trilyon lira ediyorsa, bunu hangi dış güçler başarmış olabilir?

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun Merkez Bankası Başkanlığı'nda yapılan değişiklikle göreve gelmesinin Türkiye'ye ne kadara mâl olduğunu yazdı. Kahveci "Başkan değişimi ile 1 dolar 7,40’tan 9,10’a geldi. Yani 1,7 liralık artış var. Ülkemizin 460 milyar dış borcunun TL karşılığı 780 milyar lira böylece artış gösterdi. 250 milyar dolar ithalatın da maliyetini sadece 1 yılda 425 milyar lira artırmış oldu. Buna bir de 170 milyar dolarlık Hazine garantili müteahhitlerimizin alacağını ekleyelim: Oraya da 290 milyar lira ekledik... Etti mi size 1,5 trilyon lira" dedi.

"Bir Merkez Bankası Başkanı değişiminin ülkemize maliyeti 1,5 trilyon lira ediyorsa acaba bunu hangi dış güçler başarmış olabilir?" diyen Kahveci yazısında şöyle dedi:

"Ya da şunu soralım: Bu kadar yanlış nasıl yapılır? Bu kadar yanlış bilinçsiz yapılabilir mi?

Faiz lobisi diye söylene söylene dolar lobisine çalıştı ülkemiz. Sahi bu dolar lobisi kimler? Kim kazanıyor bu dolar yükselişinden?"