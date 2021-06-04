Karar yazarı Kahveci: Artık gerçekliği kaybetmiş bir ülkedeyiz, yarın veya sonraki gün ne olur diye kimse bir şey söyleyemez

Karar yazarı İbrahim Kahveci, "Dün yeniden alevlenen dövizin ateşi aslında reelin ne olduğunu da gösteriyor. Yüzde 19 faizde bile kurları tutamıyor noktadayız. Verecek ne faizimiz kaldı ne de dövizimiz. 128 milyar dolar nerede? sorusunun önemini şimdi anlayabildik mi? Ya da bu süreçte piyasalarda yeni fiyatlar ne olur diye sorabilir miyiz? Soramayız, çünkü artık gerçekliği kaybetmiş bir ülkedeyiz. Yarın veya sonraki gün ne olur diye kimse bir şey söyleyemez" dedi.

Kahveci, "Türkiye İstatistik Kurumu-TÜİK verilerine göre, 2021 yılı ilk beş ayında ortalama fiyatlar 3 yıl önce aynı döneme göre yüzde 55,1 oranında artış gösterdi. Son 3 yılda çok ciddi veri karmaşası yaşıyoruz. Bu karmaşa daha önce de yapılıyordu ama artık sanal dünyamız ile gerçek dünyamızın farkı çok açıldı. Mesela raf fiyatlarının yüzde 16,59 arttığını söylüyoruz ve aynı yerde üretici fiyatları yüzde 38,33 artıyor. Üç yıl önce (2018-5 ay) ortalama dolar kuru 4 liradan bu yıl ortalama 8,0 liraya yükseliyor ama fiyatlar sadece yarı oranında artıyor. Sanal dünyamız ile gerçek dünya farklılaşınca piyasaların da dengesi yerine oturmuyor. Dün yeniden alevlenen dövizin ateşi aslında reelin ne olduğunu da gösteriyor. Yüzde 19 faizde bile kurları tutamıyor noktadayız. Verecek ne faizimiz kaldı ne de dövizimiz" düşüncesini dile getirdi.

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