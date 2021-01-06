Karar yazarı Kahveci: 2019 yılına 2021 yılının üzerinde bir faizle giriş yapmıştık ama bu sefer durum daha vahim

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, “Aslında 2019 yılına da 2021 yılının üzerinde bir faizle giriş yapmıştık. Ama bu sefer durum daha vahim. Ocak 2019 TL kredileri 1 trilyon 431 milyar liraydı. Oysa 2021 yılına 2 trilyon 343 milyar liralık TL kredisi ile giriyoruz.” değerlendirmesini yaptı.

Kahveci yazısında, "2021 yılına yüksek faizle giriyoruz ama kredi piyasası son 2 yılda yüzde 65 daha büyük hale gelmiş durumda. Çünkü 2020 yılında herkesi kredilendirdik. 2021 yılında hem kredi ödemeleri hem yapılandırma ödemeleri, hem de kamu borç ödemeleri başlıyor. Şirketler yüksek faiz ve biriken kur maliyeti baskısı altında. Çalışanlar ise azalan iş alanı ve yüksek işsizlikle beraber bir de kısa çalışma ödeneği gibi düşen gelirle yüz yüze.Gelire bağlı talebin düşeceği kesin." düşüncesini dile getirdi.

Kahveci, "Ama asıl krediye bağlı talebin de düşeceği kesin. Talep azalınca şirketler nasıl dönecek? Artan maliyetler nasıl karşılanacak? İş epey ciddi." ifadesini kullandı.