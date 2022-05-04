Karar yazarı Kahveci: 1 Mayıs'ta 'müjde' gelmedi çünkü kasada para yok

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, 2022'de net ücretlerin yüzde 42,2 artışla 6 bin 167 liraya yükseldiğini hatırlatarak, bu durumun SGK prim ödeme gelirlerini azalttığını, SGK'nın kasasına gelen prim ödemelerinin emekli maaşlarını ödemeye yetmediğini belirtti.

"Şubat ayında çalışanlardan elde edilen prim ödemeleri 41 milyar lira oldu. Bu prim gelirine karşılık SGK’nın sadece emekli maaş ödemesi ise 45 milyar lira" diyen Kahveci şöyle devam etti:

"Bu yıl ücretler fazla artmayınca prim geliri emekli maaş ödemelerini bile karşılamadı. Böylece yılın ilk iki ayında Hazine’den SGK’ya aktarılan kaynak tutarı 65,6 milyar liraya çoktan ulaştı bile.

Bu iş böyle giderse SGK’ya bu yıl bütçeden 395 milyar lira aktarmak durumunda kalacağız.

1 Mayıs İşçi Bayramı’nda emekliye müjde açıklamasını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak denildi ama bir müjde gelmedi. Sebebi sanırım yukarıda verdiğim rakamlarda gizli. Çünkü kasada para yok...

SGK verileri ne emekliye fazladan verecek paranın ne de ikramiye artışının olamayacağını gösteriyor. Diyeceksiniz ki, Hazine’den ödeme yapılsın. Zaten mevcut durumda bile Hazine’den 400 milyar liraya yakın aktarılması gereken bir kaynak söz konusu... İyi ama o para da kasada yok.

O zaman ne olacak? Veriler fakirliğe mahkum olduğumuzu gösteriyor."

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