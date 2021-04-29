Karar yazarı İsmet Berkan: Seçimi kaybedeceğini başkaları görüyor da Erdoğan görmüyor mu?

Karar gazetesi yazarı İsmet Berkan, "Seçimi kaybedeceğini başkaları görüyor da Erdoğan görmüyor mu?" başlıklı yazısında "Kapsamlı kamuoyu araştırmalarına dayanan ve bu araştırmalardan hareketle yazılmış analizleri içeren, sadece abonelerine gönderilen iki önemli raporu okudum. Birbirinden çok farklı iki ayrı kurum tarafından yazılmış olan her iki rapor da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve partisi Ak Parti’nin ciddi bir oy kanaması yaşadığını söylüyor, Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı seçimini ilk turda kazanma ihtimalini neredeyse yok seviyesine indiriyor, Ak Parti ve MHP’den oluşan Cumhur İttifakı’nın parlamentoda çoğunluk oluşturma ihtimalinin bir hayli azaldığını iddia ediyordu" dedi.

Raporların kim tarafından hazırlandığı bilgisini paylaşmayan Berkan, şunları söyledi:

Bu siyasi şartları büyük olasılıkla Ak Parti araştırmacıları da görüyor; belki araştırma sonuçlarına dair raporlar parti yönetiminin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dikkatine de sunuluyor.

Ülkedeki mevcut siyasi gerçek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir erken seçim arzulamasına hiç uygun değil. Kimse, kazanamayacağı bir erken seçime gitmek istemez, Erdoğan da istemeyecek, ülkedeki genel durumun düzelmesini ve bu düzelmenin de oy olarak kendisine yansımasını beklemek isteyecektir.

...

Muhalif çevrelerde genel kanaat, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu vahim durumu gördüğü için çareyi kültürel kamplaşmada aradığı yönünde. Onlar Erdoğan’ı “kutuplaşmayı arttırmak”la itham ediyorlar ama son gelen bazı araştırmalarda “Erdoğan’a hiçbir biçimde oy vermem” diyenlerin oranının yüzde 60’a dayanmış olması, muhalefetin beslediği kutuplaşma olan “Erdoğan nefreti”nin artık çok daha güçlü olduğu bilgisini bize iletiyor. Eğer öyleyse, kutuplaşmanın temelinde yer aldığı söylenen milli/dini/kültürel kimlik bölünmesinin ötesine geçen, bu bölünmeyi geride bırakan bir yeni ayrışmamız var demektir.

Erdoğan’ın ülkeyi son 5 yıldır olduğu gibi yönetmesinin pek de mümkün olamayacağı yeni bir döneme giriyoruz. Belki, Erdoğan’ın “soykırım” diyen ABD Başkanına verdiği ve “yumuşak” bulunan tepkiyi böyle okumak gerekir."

Yazının tamamı için tıklayın.