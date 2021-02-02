Karar yazarı İbrahim Kiras: Sadece muhalefet cephesinin bölünüp parçalanmasından medet beklemek mantıklı bir yaklaşım değil

Karar gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Kiras, ülkedeki sorunlara ve vatandaşın sıkıntılara hükûmetin çözüm bulması gerektiğini belirterek, "Son anketlerde su yüzüne çıkan oy erimeleri devleti iyi yönetemeyişlerinin sonucu. Demek ki önce politikalarını değiştirmeleri, sonra kadrolarını revize etmeleri, yani hatadan dönmenin yolunu arayıp bulmaları gerekiyor.

Ne var ki böyle bir arayış görmüyoruz iktidar partilerinde. Ne görüyoruz? “İYİ Partiyi Saadet’i muhalefet blokundan koparalım” hesapları... Ana muhalefet partisindeki istifalara gösterilen “Yaşasın CHP bölünüyor” heyecanı..." diye yazdı.

AKP'nin Başkanlık sisteminin ardından hızla değiştiğini vurgulayan İbrahim Kiras, "Öte yandan, karşı kutbu oluşturan CHP de epeyce değişti. Bir yandan, eski ideolojik dilini ve yaklaşımını yenileyerek toplumun bütün kesimlerine ulaşmaya çalışan, öbür yandan yine bu anlayış çerçevesinde tek başına değil muhalif güçlerle işbirliği içinde iktidar oyunu oynayan bir CHP var bugün karşımızda." ifadelerini kullandı.

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