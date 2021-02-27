Karar yazarı İbrahim Kiras: HDP'lilerin dokunulmazlıklarını kaldırma girişiminin tek muhtemel sonucu seçmeninin demokratik sisteme küsmesi olabilir

Karar gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Kiras, iktidar partilerinin toplumdaki destek oranlarının düştüğünü, çözüm yolu olarak yanlışlarını düzeltmek ve milletin ne dediğini dinlemek yerine, Millet İttifakı'ndaki partilerden birini ya da ikisini Cumhur İttifakı'na dahil etmeye çalıştıklarını belirterek, "HDP’li vekillerin dokunulmazlıklarını kaldırma girişiminin ne muhalefet blokunu parçalaması ne de iktidara bu anlamda fayda sağlaması mümkün. Vatanseverlik ve milliyetçilik ambalajında sunulan bu paketin tek muhtemel sonucu HDP seçmeninin demokratik parlamenter sisteme küsmesi olabilir. Bu sonuç da milli birliğin muhafazasına değil, bölücü terörün güçlenmesine yol açar." diye yazdı.

Millet İttifakı içinde veya muhalefet cephesinde bir çatışmanın Cumhur İttifakı'nın oylarının artışığını sağlayacağının düşünüldüğüne dikkat çeken İbrahim Kiras, "Oysa akıl var, iz’an var: Diyelim ki niye getirildiği herkesin malumu olan HDP’li vekillerin dokunulmazlığı meselesinde CHP ve İYİ Parti aynı tepkiyi vermediler ve birtakım solcu kalemşorların Akşener’e yönelik hakaretleri yüzünden iki partinin arası açıldı. Daha da ileri gidelim, Millet İttifakı fiilen sona erdi. Hatta biraz daha ileri gidelim İYİ Parti Cumhur İttifakına katılma kararı aldı… Ne olur sanıyorsunuz? Bu partinin seçmeni ortaçağ lortlarının serfleri gibi tıpış tıpış parti yöneticilerinin peşinden mi gider sanıyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

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