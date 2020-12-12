Karar yazarı İbrahim Kiras: Çin'in kendisi bile AstraZeneca aşısı için 200 milyon dozluk sipariş verdi

Karar gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Kiras, aşı tedariki için Türkiye'nin vaktinde harekete geçilmediğini ve yeterli doz alınmadığını belirterek, "Henüz üçüncü faz ara sonuçları açıklanmamış olan bu aşının elverişsiz olduğunun anlaşılması durumunda alternatifi olmayacak. Bütün bunlara rağmen “Neden hükümetin aşı politikasını eleştiriyorsunuz, bu hepimizi ilgilendiren bir konu” diyerek tereyağı gibi üste çıkmak isteyenlere hak mı verelim?

Düşünün ki aşı geliştirme çalışmalarında Pekin’le ortaklık yapan Endonezya bile alternatifsiz bırakmadı vatandaşını. Keza bizim gibi Çin aşısı alan Şili, Meksika, Brezilya gibi ülkeler ayrıca batılı firmaların aşılarına da müşteri oldular. Çin’in kendisi bile AstraZeneca/Oxford aşısı için 200 milyon dozluk sipariş verdi. Dahası var mı?" diye yazdı.

İki Türk bilim insanının geliştirdiği için gurur duyulan Biontech/Pfizer aşısından sipariş verilmediğine işaret eden İbrahim Kiras, "Anlaşılan o ki şimdi yumurta kapıya dayanınca Biontech kurucusu Uğur Şahin “Madem Türk’sün, bize acilen bir kamyon aşı gönder oradan” diye aranmış. (Biontech geliştirici firma, üretici Pfizer.) Uğur Bey de sipariş kotaları dolduktan sonra gelen bu talebi geri çevirmiş olmamak için, ortağı Pfizer adına bu ay bir milyon doz, 2021’in aralığında da 25 milyon doz aşı gönderme sözü vermiş. Yani tamamen sembolik bir sipariş bu." ifadelerini kullandı.

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