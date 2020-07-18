Karar yazarı İbrahim Kiras: Bu topraklardan bir FETÖ daha çıkar mı?

Karar yazarı İbrahim Kiras, Marmara İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Ali Köse'nin, "Bir FETÖ gitti, binlerce FETÖ geldi” sözünü hatırlatarak Türkiye'de halen var olan dini cemaatlere dikkati çekti.

Var olan dini cemaatlerin düşünce ve yapısını, siyasetteki düşmanlık ve kavga dilini eleştiren Kiras, "Asıl mesele zihniyet konusunda. Her fırsatta 'Bizi bunlarla aynı kefeye koymayın' diyen diğer cemaatler FETÖ’nün din anlayışından farklı bir din anlayışına mı sahipler?" sorusunu gündeme getirdi.

Sözlerinin devamında bahsettiği dici cemaatler için, "yakaza halinde Hz. Peygamber’le görüşüp konuşma fikri ters geliyor mu bu insanlara? Ya da bir kurtarıcı bekleme fikri? Ya da günahlarımız yüzünden doğal afetler yoluyla cezalandırılıyoruz fikri?" sorularını yönelten Kiras, şunları kaydetti:

"Doğrusu, bu sorulara olumlu cevap vermek mümkün görünmüyor şimdilik. Dolayısıyla bu topraklardan bir FETÖ daha çıkmaz demek kolay değil. Bu yüzden de kendi abdestinden emin olan cemaat mensupları “Aman dikkat edelim, yeni FETÖ’lerin yolunu açmayalım” uyarılarına anlayış göstermeliler."

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