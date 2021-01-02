Karar yazarı İbrahim Kiras: Bize tuhaf geliyor ama dünyanın bazı bölgelerinde yasa veya kural denildiğinde akan sular bile durabiliyor

Karar gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Kiras, yeni tip Koronavirüs aşısını bulan Uğur Şahin-Özlem Türeci çiftine yönelik suçlamaların sosyal medyada yer aldığını belirterek, "Bu konu Uğur Şahin’in kendi buluşu olan aşıyı kendisine yaptırmamış olması. “Adamın kendisine yaptırmadığı aşıya biz nasıl güvenelim” diye tweetler atılıyor. “Evet ya, sahiden” diye yorumlar yapılıyor bu tweetlere. Bizim tercih ettiğimiz Çin aşısını kimin bulduğunu ve bu kişilerin kendilerine aşı yaptırıp yaptırmadıklarını çok iyi biliyormuşuz gibi..." diye yazdı.

Dünyanın bazı bölgelerinde yasa ve kural denildiğinde akan suların bile durduğuna vurgu yapan İbrahim Kiras, aşıyı bulan bilim insanlarının, aşı yapılacaklar listesine girememesinin anormal görünmediğini belirterek, "Almanlar zaten kurallara bağlılıklarıyla maruf bir millet. Ama bu aslında Batı Avrupa toplumlarının ortak bir özelliği. Hatırlanacağı üzere, İngiltere’de 94 yaşındaki Kraliçe 2. Elizabeth bile ancak yaşından dolayı öncelikli aşı olacaklar listesine girebildi. Ama birinci değil, ikinci öncelikli grupta yer bulabildi kendisine. (İlk grupta bakımevi sakinleri ve çalışanları vardı.) Veliaht Prens Charles 4’üncü, Başbakan Boris Johnson 9’uncu, İkinci Veliaht Prens William ise 11’inci gruptalar." ifadelerini kullandı.

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