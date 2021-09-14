Karar yazarı İbrahim Kiras: Birçok toplantı ve yürüyüşün yapılmasına izin vermeyen hükümetin; maskenin, mesafenin bulunmadığı mitinge izin vermesi acı bir tutarsızlık

Karar gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Kiras, aşı karşıtlarının düzenlediği mitingin görüntü açısından 'tuhaf' olduğunu belirterek, "Aynı zamanda mevcut siyasi iktidarın birtakım komplo teorileri ile oyalayageldiği doğal tabanıyla ilişkisi açısından “Aşil topuğu” alarmı oldu. Hükümetin şimdiye kadar tabanını sürüklemekte kullandığı mitolojinin şimdi tabanın elinde hükümeti sürükleyebilecek hale gelmiş olduğunu gösterdi.

Öncelikle, son yıllarda giderek “dediğimdedikçilik” yolunda ilerlemekte olan mevcut iktidarın, sonuçta kendi icraatını topa tutan kitlesel bir gösteriye ilk defa tolerans göstermesi -hatta ilk defa resmî olarak izin vermesi- söz konusu.

Üstelik daha önce birçok toplantının ve yürüyüşün yapılmasına salgın tedbirlerini gerekçe göstererek izin vermeyen hükümetin bu defa maskenin, mesafenin, HES kodunun, PCR belgesinin vs. bulunmadığı bir mitinge izin vermesi acı bir tutarsızlık." diye yazdı.

Aşı komplosu iddiaların sözcülüğünü, iktidarın 'troll'üğünü üstlenmiş kişilerden oluştuğuna işaret eden Kiras, "Veya buna istisna oluşturan çok az sayıdaki kişiye haksızlık etmemek için en azından bu iki grup arasında çok geniş bir kesişme kümesi var diyelim.

Mevcut iktidarın yıllardır kısa dalga komplo teorileri kanalından duygu ve düşünce dünyalarına seslendiği kitlenin bu sefer dışarıdan -üstelik ABD’den- ithal edilen aşı komplosu iddialarıyla siyasi iktidarın şimdiki duruşu arasında kalmış olması dikkat çekici.

Ama burada çelişki içinde olan AK Parti tabanı değil, iktidarın söylemi… “Üst akıl”ın paramızın değerini düşürdüğüne, dünyayı üç ailenin yönettiğine vs. inanıyorsun da aşıyla hepimize çip takmak isteyeceklerine mi inanmıyorsun?" ifadelerini kullandı.

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