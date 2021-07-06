Karar yazarı İbrahim Kiras: Baykal, Erdoğan’ın siyasi yasaklı kalması için çaba gösterseydi, yüzde 34 oy alan AK Parti belki de yüzde 57 oy alırdı

Karar Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Kiras, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın "Erdoğan’a siyaset yolunu açtı" diyerek eleştirildiğini hatırlatırken, "Baykal bunu yapmasaydı, yani partisi tek başına iktidar olmuş olan Erdoğan’ın siyasi yasaklı kalması için çaba gösterseydi ne olurdu peki? Söyleyeyim: 2002 seçiminde yüzde 34 oy alan AK Parti 2007’de belki de yüzde 47 değil yüzde 57 oy alırdı. Ki zaten ilk döneminde ciddi anlamda iktidar yıpranması yaşayan AK parti oylarının yüzde 47 seviyelerine çıkması da seçimden önceki bir yıl boyunca muhalefet eliyle yapılanların sağ tabanda uyandırdığı tepkinin sonucu olacaktı" yorumunu yaptı.

Kiras, "Yani CHP açısından mesele Erdoğan’ın yükselişini önlemekse Baykal’ın yapmaması gereken aslında bu ikincisiydi. Çünkü Erdoğan’ın veya AK Partinin yükselişini sağlayan asıl dinamik cumhuriyet mitingleri, 367 kepazeliği, parti kapatma davası, 27 Nisan e-muhtıra densizliği vs.nin sağ tabanda oluşturduğu konsolidasyondur.

Dolayısıyla Baykal açısından yanlış, bu antidemokratik fotoğrafın içinde yer almış olmaktır. Erdoğan’ın siyasi yasağının kalkmasına onay vermek, çarşaflı kadınlara CHP rozeti takmak değildir. Oysa bu ikinci kategorideki doğru tutumlarından ve icraatından dolayı yargılanıyor bugün devrim mahkemesinde!" ifadelerini kullandı.

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