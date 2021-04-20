Karar yazarı İbrahim Kahveci: Ülkelerden genellikle karşı fikirden olanlar göç ederdi, bu sefer bizzat iktidar taraftarları gidiyor

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, 2013 Mayıs ayında dolar kuru 1.80 seviyesindeyken Halkbank hisse senedinin fiyatının 20 lira olduğunu belirterek, "Dün ise bu yazıyı yazarken bir Halkbank hisse fiyatı 4,35 liradan işlem görüyordu. Dolar bazında hisse fiyatı 11.0 dolardan 0,53 sente gerilemiş oldu.

Eğer borsada hisse fiyatı bu derece değer kaybediyorsa yatırımcıların almak istemediği bir risk olduğunu söyleyebiliriz. Bu riskin aslında ne olduğunu da herkes biliyor. ABD’deki vaka ya da dava..." diye yazdı.

AKP'li belediyelerin organizasyonlarıyla Türkiye'den ayrılan vatandaşlara da değinen Kahveci, "Biz ne yazarsak yazalım, sonuç kaçılan ülke olarak karşımızda. Kaçılan ülke noktasında bir farkı yeniden yazalım: Ülkelerden genellikle karşı fikirden olanların göç ettiği görülürdü. Bu sefer bizim ülkemizde bizzat iktidar taraftarları gidiyor." ifadelerini kullandı.

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