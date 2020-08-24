Karar yazarı İbrahim Kahveci: Türkiye’de, Türk Halkından ABD Doları ile borçlanan Bakan kimin Milli Politikasını uyguluyordur?

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Karadeniz'de doğal gaz rezervi bulunmasıyla ileride cari açık veren ülke konumundan cari fazla veren ülke konumuna geçileceğiyle ilgili, "Yıllık gaz faturan (hiç ithal etmesen) 10 milyar $ düşüyor ama altı aylık cari açığın 19,8 milyar $ olmasına rağmen cari fazlaya geçiyorsun" yorumunu yaptı.

Bugünkü yazısında bulunan doğal gaz rezervlerini gündeme getiren Kahveci, "Hazine ve Maliye Bakanı cari açık sorunu bitiyor demişti ya.... Bakın 2020 yılı ilk 6 aylık cari açığımız 19,8 milyar dolar. Enerji Bakanı ve kendileri 320 milyar metreküp doğalgazın fiyatını 64 milyar $ demişlerdi. Yılda en fazla 50 milyar m3 gaz tüketen Türkiye, bu bakanların kendi hesabına göre bile 10 milyar $ ithalattan kurtulmuş oluyor. Hesap basit... Yıllık gaz faturan (hiç ithal etmesen) 10 milyar $ düşüyor ama 6 aylık cari açığın 19,8 milyar $ olmasına rağmen cari fazlaya geçiyorsun. Ne diyelim, Canikli böyle bakıyor, Berat Bey böyle hesap yapıyor..."diye yazdı.

'Yerli ve millli para politikası' yapıldığı söylemini eleştiren Kahveci şöyle devam etti: "Yazarımız diyor ya, ‘Yerli Para Politikası’ uygulayan Bakan Berat Bey... İyi ama 2001 krizinde İMF bile bize demiş ki “Sakın ola kendi ülkende, kendi vatandaşlarından ABD $ borçlanma. Kendi ülkende kendi Milli paran ile borçlan”. İMF bile bunu derken Berat Bey ne yapmış? 2019 başında TC Ülkesinde TC Vatandaşlarından ABD $ borçlanmasını başlatmış. Ve bugün 35 milyar dolara ulaşmış bu borçlar. Burada tabii insan şaşırıyor: Acaba bu Millilik hangi ülke Milliliğidir? Türkiye’de, Türk Halkından ABD Doları ile borçlanan Bakan kimin Milli Politikasını uyguluyordur?"

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