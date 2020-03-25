Karar yazarı İbrahim Kahveci: Müteahhitlerin arkasında Hazine var, ya milletin zor durumunda yanında kim var?

Karar yazarı İbrahim Kahveci, müteahhitlere hizmet üzerinden verilen Hazine garantili şehir hastanelerinin yapıldığı yerlerde şehir içindeki hastanelerin kapatıldığını belirttiği yazısında, "Acaba bugün yaşanan salgın hastalık 3 yıl sonra olsaydı ne olurdu? Mesela şehir içlerindeki hastaneler kapatılmış, arsaları satılmış, yerlerine AVM'ler yapılmış olsaydı... Ne yapardık?" ifadelerini kullandı.

İbrahim Kahveci, Hazine'de para olmadığını savunarak, "Müteahhitlerin arkasında TC Devletinin Hazinesi var. Ya Milletin zor durumunda yanında kim var? " diye sordu.

Yazının tamamı için tıklayın...