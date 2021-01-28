Karar yazarı İbrahim Kahveci: Hazine garantili müteahhitlerin çok yüksek ücretli yollarının taşıma maliyeti artışını soframızda ödüyoruz

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, tarımda ve gıdada ana sorunun tarla olmadığını, gıda fiyatlarının özellikle 2013 sonrası enflasyon üzerinde artmaya başladığını belirterek, "Ama aynı dönemde tarla fiyatları bırakın raf fiyatlarını, enflasyonun bile gerisinde kalmıştır. Bu sonucu şu şekilde izah ediyoruz: Tarlada 50 kuruş ama markette 5 lira... Şimdi burada çiftçiye daha fazla üret, neden yeterince çalışmıyorsun mu diyeceğiz. Çiftçi zaten zararda ve mahsulünü çok düşük fiyata satıyor. Bu tablo yıllardır böyle... Ama her nedense tarla-raf fiyat makası 2013 sonrası açılmaya başladı." diye yazdı.

Gıda sektöründe iki temal sorun yaşandığına işaret eden İbrahim Kahveci, bunların Hazine garantili müteahhitlerin çok yüksek ücretli yollarının taşıma maliyeti artışının sofralarda ödendiğinin ve perakende sisteminin verimsizliği olduğunu ifade etti.

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