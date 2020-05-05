Karar yazarı İbrahim Kahveci: Hazine garantili köprüler otoyollar dini bayramlarda bile parasız olamıyor, 'dini imanı para' denir ya öyle bir şey

Karar Gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, seçmenin yanlışları cezalandırmadığını, tersine işsizlikten, yoksulluktan, fakirlikten mutluymuş gibi davrandığını belirterek, 2018 genel ve 2019 yerel seçimlerinde iktidarın oylarını artırdığını ya da fazla düşmediğini savunduğu yazısında, "Krizden en az etkilenen şehir merkezlerinde ve beyaz yakalı kesimde ise tam tersi sonuçlar ortaya çıkmıştır. Fakir kesimde oy kazanan iktidar. Fikir kesimlerden ise ağır eleştiri ve sorgulama ile karşı karşıya kalmıştır. Tabii burada iki temel noktayı es geçmemek gerekiyor. İlk kilit noktalardan biri fakir ama ‘Kimin Fakiri’dir. Ümraniye’de AK Partili Meclis üyeleri başka partili fakirlere yardım edilmesini istememişlerdi. Onların fakirine İstanbul Büyükşehir Belediyesi yardım eder diyorlardı." ifadelerini kullandı.

İbrahim Kahveci, Hazine garantili köprülerin ve otoyolların dini bayramlarda bile parasız olamadığını belirterek, "Dini İmanı Para denir ya işte öyle bir şey. Ve de nerede ise hepsinin tahkimi de Londra’ya bağlanmış durumda. Para Tahkimlerini Londra’ya bağlayan bu siyaset aynı zamanda muhalefettekilere de “Kraliçenin adamları” diye mesela iftira atabiliyor. " diye yazdı.

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