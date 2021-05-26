Karar yazarı İbrahim Kahveci: Gerçekten bir dış güç teorisi mi var, yoksa dış güç adı altında içeride gereken her türlü yıkım mı yapılıyor?

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, her olayı dış güçlere bağlamanın alışkanlık haline getirildiğini belirterek, "Yanlış finansal politikalar yüzünden adeta kilitlenmek üzere olan ekonomiyi Merkez Bankası Başkanlığına atanan Naci Ağbal ile aşmaya çalışmıştık. Ve bir gece kararnamesi ile Naci Ağbal’da görevinden alınıverdi. Sadece bu kararnamenin faiz maliyeti 550 milyar liraya mal oldu. Stokta toplam maliyet ise 1 trilyon liraya çıktı. Acaba koca ülkemize bu kadar pahalıya yol açan bu hamleyi hangi dış güçler organize etmiş olabilir Bunlar elbette kısa süreli yanlışlar. Asıl sorun uzun süreli temel çöküşlerdir." diye yazdı.

Son günlerde siyaset-mafya ilişkisinin piyasaları vurduğuna işaret eden Kahveci, "Dün ABD doları değer kaybederken nerede ise sadece Türkiye’de TL’ye karşı değer kazandı. Avro ise artık TL karşısında rekor düzeyde... Biz neden bu kadar yanlış yapıyor ve toplumun sorunlarını görmezden geliyoruz. Acaba gerçekten bir dış güç teorisi mi var; yoksa gerçekten dış güç adı altında içeride gereken her türlü yıkım mı yapılıyor?

Kendimize gelmemiz ve ne yaptığımıza bakmamız gerekiyor. Aksi halde faturayı evlatlarımızın ve torunlarımızın ödeyeceği bir cahiliye devri yıkım sürecini yaşamaya devam edeceğiz.

Sorun içimizde. Sorun insanlığımızda ve vicdanımızda." ifadelerini kullandı.



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