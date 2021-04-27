Karar yazarı İbrahim Kahveci: Fabrikaların yerine AVM yapınca kazandığımızı sandık

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun "“Bankaların, piyasaların ihtiyacı olan TL’yi Merkez Bankası karşıladı. ‘Merkez Bankası’nın kaybolan rezervleri’ diyorsunuz ya, o rezervler sadece yer değiştirdi. Merkez Bankasının rezervleri varlık ve yükümlülük olarak yer değiştirdi." açıklamasını değerlendirdiği yazısında, "Evet, Merkez Bankasında hala döviz var. Hatta altın rezervi de bulunuyor. Ama eskiden 120 TL’si varken bunun 70 lirası bankaların verdiği para örneği gibi yükümlülüktü. Kalan 50 TL ise Merkezin öz be öz dövizini oluşturuyordu.

Şimdi yine brüt rezerv denilen bir döviz var ama artık varlıkta görülenler de bir yükümlülük oldu. Yani şimdi kasada 70 TL gözüküyor ama artık yükümlülükler 120 TL oldu. Kalan 50 TL ise sizin öz be öz borcunuzu oluşturuyor." diye yazdı.

Varlıktan yükümlülüğe, araziden arsaya geçilmesinin zamanının geldiğinin altını çizen Kahveci, "Konut faizlerinin mevduat faizlerinin bile altına düştüğü günleri yaşamıştı ülkemiz.

Fabrikaların yerine AVM yapınca kazandığımızı sandık. Oysa bugün TL değersiz bir para olmasına ve ekonomi durgunlaşmasına rağmen cari açık veriyoruz.

Ülkemizin içeriden içeriye üretim gücünü bitiren bir beton aşkımız var. Hatta toprağı-araziyi tarım ve gıda üretimi olarak görmek yerine arsa-konut olarak görebilme sevdamız var." ifadelerini kullandı.

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