Karar yazarı İbrahim Kahveci: Ezanlar susmaz, bayraklar inmez, vatan bölünmez ama CENGİZ-LİMAK-KOLİN-KALYON için dolarla paralar ödenmeye devam eder

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, eski Devlet Planlama Teşkilatı uzmanı Prof. Dr. Uğur Emek'in 60,1 milyar dolara malolacağını söylediği Kanal İstanbul'un maliyetine ilişkin farklı rakamlar olduğunu belirterek, "Sizce Binali Yıldırım’ın İstanbul-İzmir otoyolu ve Osmangazi Köprüsü için söylediği maliyet hesabı burada da işler mi? Ne demişti “Yapım maliyeti 6,7 milyar dolar ama finansman maliyeti ile 15 milyar dolar.” Kanal İstanbul’un da yapım maliyeti 15 milyar dolar ama finansman maliyeti ile 60,1 milyar dolar olur mu?" ifadelerini kullandı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda ihalede verilen araç garantisinin artırıldığına işaret eden Kahveci, "İhale sonrası yeni şartlar şirketlere veriliyor ve bu hiçbir şey olmamış gibi açıklanmıyor bile.

Ezanlar susmaz, bayraklar inmez, vatan bölünmez ama CENGİZ-LİMAK-KOLİN-KALYON için dolarla paralar ödenmeye devam eder. Kim mi öder? Tabi ki Türk Halkı..." diye yazdı.

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