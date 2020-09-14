Karar yazarı İbrahim Kahveci, "Düşük faiz, fakirleri faiz öder noktaya getirip borç batağına çekmenin en güzel yoludur" diye yazdı.

Bugünkü yazısında, döviz kurlarındaki yükselişin tehlikesine işaret eden Kahveci, düşük faiz politikalarına yönelik şu örneği verdi: "Prof. Dr. Mike Tsıonas Yunanistan’ın iflas sürecini eski adı AET olan Avrupa Birliğine girişe bağlıyor. Üç ana başlık veriyor: AET’ye girdikten sonra üretim sürecinin çöktüğünü, para politikası bağımsızlığının kaybolmasının bu çöküşte çok etkili olduğunu anlatıyor. İkinci sorun tarım sektöründe oluşmuş ve tarım bitmiş.Üçüncü sorunu olarak ise borçluluğun çok arttığını söylüyor. İkinci ve üçüncü sorunu oluşturan ana nedenin ucuz faiz olduğunu söylüyor Tsıonas. Ucuz faiz çok ucuz bir hayat sunuyor. Ucuza borçlan-çalışmayı azalt-tüketimi artır. Özetle Yunanistan’ın başına gelen bu olmuş.”

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