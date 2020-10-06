Karar yazarı İbrahim Kahveci: Böyle bir ekonomiyi kim yönetmek istemez ki? Fiyatı yükselen ürüne bakmıyorsun, her şey güzelleşiyor işte

Karar yazarı İbrahim Kahveci, dün yüzde 11.75 düzeyinde açıklanan yıllık enflasyonu konu aldığı yazısında, hesaplamadaki ayrıntılara odaklanarak, yeni bir enflasyon yaptı.

"Mesela cep telefonu görüşme ücreti bu ay yüzde 4,78 zamlanarak enflasyona 0,11 katkı yapmıştır. Ya da şöyle izah edelim: Kira artışı, otomobiller, ekmek zammı ve cep telefonu görüşme ücreti 0,44 puanla 0,97’nin nerede ise yarısını almışlar. Evet sadece 5 ürün artışı nerede ise TÜİK’in açıkladığı enflasyonun yarısı ediyor" diyen Kahveci, gerçek enflasyonun açıklanandan daha yüksek olduğunu kaydetti.

Kahveci şöyle devam etti: "O zaman sorumuzu soralım: Gerçek enflasyon nedir? Sadece TÜİK’in açıkladığı fiyatlara göre aylık enflasyon 0,97 yerine 1,23 çıkıyorsa yıllık enflasyon ne olabilir? İşte onu da tek tek ürün bazında hesapladık. Burada da karşımıza yüzde 15,65 gibi bir oran çıkıyor. Oysa TÜİK yıllık enflasyonu yüzde 11,75 olarak açıkladı. Tıpkı son iki ayda olduğu gibi aynı yerde seyretti enflasyon. Son 1 yılda dolar 5,65’den 7,50’ye yükseliyor. Kurlarda yaşanan yüzde 32 artış her nasılsa yurtiçi fiyatları nerede ise hiç etkilemiyor. Ama asıl soru şu: Krediye dayalı parasal gelişmenin de beslediği talep etkisi de enflasyonda gözlenmiyor. Tam bir mucize olsa gerek. Böyle bir ekonomiyi kim yönetmek istemez ki? Fiyatı yükselen ürüne bakmıyorsun, her şey güzelleşiyor işte."

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