Karar yazarı İbrahim Kahveci: Bir gece yarısı kararnamesi bu ülkeye yaklaşık 1 trilyon lira stok maliyeti yükledi, bu faturayı bütün millet olarak ödeyeceğiz

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, Naci Ağbal'ın Merkez Bankası başkanlığı görevinden alınan kararnamenin Türkiye'ye yaklaşık 1 trilyon lira stok maliyeti yüklediğini ve bu faturayı tüm milletin ödeyeceğini belirterek, "Ama dün TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan çok önemli bir noktaya değindi: “Yatırımın sırrı istikrar ve güvendedir” dedi.

Aslında bu sırrı en iyi AK Parti biliyordu. Kendilerinin en başarılı olduğu yıllar 2003-2007 arasında reel ve nominal faiz bugünkü seviyenin çok üzerindeydi.

Meselenin faiz olmadığını, meselenin güven ve istikrar olduğunu o kadrolar çok iyi biliyordu ve görüyordu. Zaten o kadroların da bir tanesi AK Parti’de kalmadı. Artık danışmanlardan tutun da yönetime kadar gelen fikir: “faiz sebep, enflasyon sonuç” noktasına kilitlenmiş durumda. Bu kilitlenmenin de piyasaları nasıl kilitlediğini hep beraber görüyoruz." diye yazdı.

Ekonomide yeniden durağan ve içe kapanış dönemi geldiğini savunan İbrahim Kahveci, "2017’den beri yerinde sayan ve istihdam yaratamayan bir ekonomide Millet daha ne kadar bekleyebilir?

Soru sanırım burada... 10 milyonu aşan işsizler ordusu ne yapacak? Yeni katılımcılar ile daha da büyürken, nasıl bir davranış sergileyecek? Acaba şer güçler teorisi ile avunup aç ve fakir şekilde evde oturmaya mı devam edecekler, yoksa yeter artık mı diyecekler?

Ama burada bir başka mesele şu: Yeni yetişen ve hayata yeni atılan gençler ne olacak? Onların hayatlarından 4 yıl çaldık ve daha ne kadar bekletebileceğiz? Kısaca işimiz epeyce zor." ifadelerini kullandı.

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