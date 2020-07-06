Karar yazarı İbrahim Kahveci: Acaba petrol almaya dövizimiz yeter mi, 80 öncesi gibi benzin-mazot sıkıntısı çeker miyiz?

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, Merkez Bankası'nın hem Çin ve Katar'la hem de içerideki bankalarla döviz swapı yaptığını belirterek, "Merkez Bankası’nın Mayıs 2020 “Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi” verisine göre Döviz varlıkları 52 milyar 758 milyon dolar. Yurt içi para karşılığında döviz forward ve future’ların toplam açık ve fazla pozisyon büyüklükleri -51 milyar 884 milyon dolar.

Geçen yıl temmuz ayında Merkez Bankası döviz varlıkları 74 milyar 374 milyon dolar iken, yurt içi para karşılığında döviz forward ve future’ların toplam açık ve fazla pozisyon büyüklükleri ise -16 milyar 528 milyon dolardı. Aradan 1 yıl geçti forward ve future işlemler kalemi -16,5 milyar dolardan -51,9 milyar dolara yükseldi." diye yazdı.

İbrahim Kahveci, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı verilerine göre, dış ticaret açığının 6 ay içinde 13.8 milyar dolardan 23.8 milyar dolara fırladığını, ilk 4 ayda cari işlemler açığının 885 milyon dolardan 12 milyar 855 milyar dolara yükseldiğine işaret ederek, "Ayrıca bize AB süreci döneminde 650 milyar dolar veren yabancılar artık gidiyor. Borsada hisse senedi satıyorlar, DİBS satıyorlar, eskiden aldıkları şirketleri satıyorlar. Adeta kaçan kaçana...

Onlardan aldığımız borçları da artık tümden yenilemiyor, bir kısmını tahsil ediyorlar. Kısaca hem cari açık veriyoruz, hem de finans hesabından açık veriyoruz. Ödemeler dengesi çifte açık veriyor. Bütçe zaten faiz dışında bile açık veriyor. Hem de MB’nin kasasını boşlatmamıza rağmen.

Bu kadar büyük açıklar veren Ülkemizde yarın ne olabilir? Acaba petrol almaya dövizimiz yeter mi? 80 öncesi gibi benzin - mazot sıkıntısı çeker miyiz? Swap vadeleri geldikçe görüşürüz?

Ya da ABD ve AB’nin her dediğini yaparak döviz açığını kapatabilir miyiz? Sahi S-400’e ödediğimiz 2,5 milyar dolar n’oldu? Füzeler nerde? Geri satarak döviz bulabilir miyiz?

Yoksa hala aktif hale getirmek için Danıştay kararını mı bekliyoruz! Ne de olsa kritik kararları siyaset yerine Danıştay vermeye başladı. Ya da Bilim Kurulu mu S-400 kararını verecek?" ifadelerini kullandı.

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