Karar yazarı İbrahim Kahveci: ABD seçimleri bizi ilgilendiriyor; bunu CHP dile getirince mandacı, AKP icra edince yeni düzene uyum oluyor

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, ABD seçim sonuçlarının Türkiye'yi de ilgilendirdiğini belirterek, "Ama bunu CHP dile getirince mandacı, AK Parti icra edince yeni düzene uyum oluyor. Birisi sözle söylese bile hain. Diğeri fiiliyata dökse bile Milli. Ülke böyle bir tabloda." diye yazdı.

30 Ekim tarihinden bu yana hızla döviz almaya başlayanların yerli yatırımcılar olduğuna işaret ederek, "Ülkede döviz epey azalmış. Hatta Berat Albayrak ile 1. ve 2. Murat dönemlerinde arka kapı yöntemi ile epeyce döviz gitmiş. Meğerse Merkez Bankası'nda net döviz kalmadığı gibi, eksiye bile geçilmiş. O zaman döviz bulmak gerekiyor. Ama nasıl?

Kur artıyor ama ithalat bir türlü kesilmiyor. Kur artıyor ama ihracat bir türlü artmıyor. Acaba meydan okuduğumuz pazarlar da bize meydan mı vermiyor? Para işi ciddi. Hemen bulmamız gerekiyor. S-400’e 2,5 milyar doları bulduk ama ilaç ithalatında sıkıntı yaşıyor, paraları ödeyemiyoruz. O zaman bize sıcak para lazım. Yani vurguncuların parası...

Hemen yeni mesajlar verildi ve ilk hafta 950 milyon dolar geldi. Galiba bu iş biraz rahatmış. Sanırız yabancılar da bize öyle denildiği gibi düşman değilmiş. Baksanıza iki kelimeye 950 milyon dolar getirdiklerine göre... " ifadelerini kullandı.

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