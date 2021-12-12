Karar yazarı Emek: Sağlık Bakanlığı kendisine tahsis edilen her yüz liranın 28’ini şehir hastanelerine ödeyecek

Karar gazetesi yazarı Uğur Emek, TBMM'de devam eden bütçe görüşmelerini ele aldığı yazısında Sağlık Bakanlığı ve Kara Yolları Genel Müdürlüğü'ne (KGM) ayrılan bütçenin büyük kısmının Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) projelerine gideceğini ifade etti. Emek kendi hesaplamalarından yola çıkarak aktardığı bilgilerde Sağlık Bakanlığı'nın kendisine ayrılan her yüz 100 liranın 28'ini şehir hastanelerine, KGM'nin ise 67'sini otoyol ve köprülere aktaracağını belirtti. Emek yazısında şöyle dedi:

"17 Ekimden bu yana kur artışı nedeniyle iki kurumun 2022 yılı gelir garantisi ödenek ihtiyacı 21 milyar 200 milyon TL artmış. Dikkat! Artışın oranı iki kattan daha fazla. (Bu parayla 2021 asgari ücret seviyesinden 628 bin 368 kişiye bir yıl maaş ödeyebilirdiniz. Hep derim ya! Her tercih bir vazgeçiştir.)

eni kur ödeneklerinin Sağlık Bakanlığının ve KGM’nin 2022 toplam bütçe tekliflerinin sırasıyla yüzde 28’si ve yüzde 67’si düzeyine gelmiş

Sonuçta, Sağlık Bakanlığı kendisine tahsis edilen her yüz liranın 28’ini şehir hastanelerine ödeyecek.

KGM ise her yüz liranın 67’sini yollara ve köprülere harcayacak. Geriye kalan 33 TL’yle de hangi bir derdine çare bulacaksa artık!

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