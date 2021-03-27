Karar yazarı Elif Çakır: Toplumda "AK Parti’nin oyları erimedi" algısı için insanların canını hiçe saymak nasıl açıklanabilir?

Karar gazetesi yazarı Elif Çakır, AKP'nin 7. Olağan Kongresi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadesiyle "lebaleb" gerçekleştirildiğini belirterek, "Bir iktidar partisi kendi koyduğu kurallara neden uymaz! Üstelik insan canını, sağlığını ilgilendiren, tehdit eden bir meselede nasıl bu kadar sorumsuz davranabilir?

Çarşamba günkü kongreyi takip eden isimlerden Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya canlı yayında dedi ki:

“Salon kalabalık, dışarısı daha çok kalabalık, öyle maske, mesafe diye bir şey yok. Umarım buradan kötü bir sonuç çıkmaz." diye yazdı.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın "Kongrelerimizi az katılımla yapsaydık, muhalefet 'AK Parti erimeye başladı' diyecekti" sözlerine işaret eden Elif Çakır, "Hamza Dağ’ın kendisinin de söylediği gibi sorun pandemi koşulları. Yoksa milyonlarca partilisiyle 40 gün 40 gece, davullarla zurnalarla kongre yapsa kimin ne demeye hakkı olabilir?

Ancak Sayın Dağ’ın cevabı cevap değil. Hamza Dağ’ın cevabından, muhalefet ‘AK Parti eridi’ demesin diye, insan sağlığını hiçe sayan bir AK Parti tablosu ortaya çıkıyor. Muhalefetin ağzını kapatmak için insanların sağlığını hiçe sayan, particilik uğruna insanların canını tehlikeye atabilen bir siyaset anlayışı!

Bu son derece vahimdir. Toplumda ‘AK Parti’nin oyları erimedi’ algısı için insanların canını hiçe saymak nasıl açıklanabilir?" ifadelerini kullandı.

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