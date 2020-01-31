Karar yazarı Elif Çakır: Bekçi düdüğü sesine özlemden, bekçilerin eline silah verilen sürece nasıl gelindi?

Karar gazetesi yazarı Elif Çakır, bekçilere silah kullanma ve kimlik sorabilme yetkisini veren maddenin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda onaylanmasını eleştirdi. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘bekçi düdüğünü özlediğini” söylemesinin ardından bekçilerin getirildiğini hatırlatan Çakır, “ekçi düdüğü sesine özlemden, bekçilerin eline silah verilen sürece nasıl gelindi?” Diye sordu.

Çakır, “Şu soru bütün ciddiyetiyle önümüzde duruyor: Mesele nostaljik bir duygunun ötesine geçtiğine göre, mahalle bekçilerine ihtiyaç var mı? Varsa neden vardır? Şöyle mi yorumlamalıyız? Aslında Türkiye’nin değil milli güvenliği iç asayişi bile bozulmuş durumda. Polis sayısı fazlasıyla arttırıldığı halde sokakların, mahallelerin ve caddelerin güvenliğini sağlamaya yetmiyor. Yani vatandaş için evinin kapısının dışı vahim derecede güvensiz bir durumda, ki bekçilik sistemine geri dönülüyor. Ve durum o kadar vahim ki bekçilere polislerin kullanabileceği, silah kullanma, durdurma, kimlik sorma hakkı, üst ve araç arama, olay yerine müdahale gibi yetkiler veriliyor.” düşüncelerini dile getirdi.

Çakır yazısında şunları kaydetti:

Polis kim?

Her biri polis kolejlerinden mezun olmuş, çoğu yüksek tahsil görmüş, hukuk dersleri okumuş profesyonel eğitimli kamu görevlileri.

Gördükleri bu eğitimlere rağmen zaman zaman ağır insan haklarına sebebiyet veriyorken bekçiler bu yetkileri kullanacaklar? Nasıl bir eğitimle ve anlayışla bu yetkileri kullanacaklar? Üstelik bekçilerin nasıl, hangi sınavlarla ne tür mülakatlarla göreve alındıkları da bilinmiyor.

Türkiye nereye doğru gidiyor?

Bekçi düdüğü sesine özlemden, bekçilerin eline silah verilen sürece nasıl gelindi?

Eğer bu bir ihtiyaçsa ise, böylesi bir asayiş sorunu nasıl bu kadar büyüdü?

Yok, böyle değilse neden polis gibi yetkili ve silahlı bekçilik teşkilatı kurulacak?

Böylesi bir kanun teklifi komisyondan nasıl geçti?

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