Karar yazarı Demir: Mesele Suriyelilerle sınırlı değil; yanlış politikalar sonucu vergilerimizden oluşan bütçeden 3 ayda 12 milyar lira çıktı!

Karar gazetesi yazarı Oğuz Demir, Türkiye'deki ekonomik sıkıntılarının Suriyeli göçmenlerle sınırlı olmadığına işaret ederek "Hal böyle olunca da ülkenin kısıtlı kaynaklarının nasıl kullanıldığı ve yabancıların Türkiye içerisindeki durumu daha fazla dikkat çekiyor. Türk Lirası’nın son dönemde yaşadığı değer kaybı ile birlikte baktığımızda ise kendi ülkemizin imkânlarının yok pahasına yabancılara gittiğini görmek hepimizi üzüyor. Ancak bir noktada yükü belki de en son atılacak kesime atıyoruz. Suriyeli sığınmacılara!" diye yazdı.

"Bütün bu süreçte mesele belki de en son Suriyeli sığınmacı meselesi. Baksanıza üç ayda kur korumalı mevduat için bizim vergilerimizle oluşan bütçeden 12 milyar TL çıktı! Üç ayda neredeyse 1 milyar dolara yakın bir paradan bahsediyoruz. Yanlış ekonomi politikalarının sonucunda çıktı bu para cebimizden." diyen Oğuz yazısında şunları söyledi:

"Çünkü ev fiyatları eğer yabancıların ev talebinden dolayı artıyorsa bu ev talebinde en düşük paya sahip olanlar sığınmacılar. Son yedi yıldır konut satışlarına baktığınızda en fazla konut satın alan yabancı ülke vatandaşları arasında ilk yirmide Suriyeli yok!

Gıda enflasyonu için de aynı şeyi söyleyebilirim. Sizce gıda fiyatlarının bu kadar artmasında döviz kurlarına ve girdi maliyetlerine hâkim olmayan politikalar mı daha etkili oldu yoksa Suriyeli sığınmacılar mı?

Elbette uzun vadede Suriyeli sığınmacılara ilişkin çok ciddi sorunlarımız var.

Elbette bunları konuşmamız lazım

Ancak konuyu Suriyeli sığınmacılarla sınırlamak en başta kendimize haksızlık. Meselenin Suriyelilerle sınırlı olmadığını unutmayalım."

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