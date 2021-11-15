Karar yazarı Demir: Kısa vadede enflasyonu kontrol altına almak için faizi 10 puan artırmamız lazım

Karar gazetesi yazarı Oğuz Demir, asgari ücret zammına ilişkin olarak Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in "asgari ücreti ülkenin gündeminden çıkaracağız" sözünü değerlendirdi. Demir, enflasyonun kontrol altına alınmadan asgari ücrete gelecek yüksek zammın bir etkisinin olmayacağını ifade etti. Demir "TL’nin değer kaybı faiz indirimleri ile birlikte sürmeye devam ederse, enflasyondaki artışın da sürmesi kaçınılmaz." ifadelerini kullandı.

Kısa vadede enflasyonun kontrole alacak adımlar ihtiyaç olduğunu ifade eden Demir yazısında şunları dedi:

"Bunun için de maalesef bugünkü politika faizinin en az 10 puan üzerinde bir faize. Buna ek olarak hızla Türkiye’nin yeniden güvenli ve güvenilir bir liman olmasına yönelik adımlara!

Burada kazanacağımız süre ile birlikte verimlilik artışlarını ve rekabetçi bir üretim altyapısını sağlamaya yönelmemiz lazım. Rekabetçi üretim ise değeri düşük TL ile değil, TL’nin değerinden bağımsız yüksek katma değerli üretim ile ancak mümkün. Bunun için de en az 4-5 yıllık bir plan yapmamız gerekiyor

Enflasyondaki düşüş ve beraberinde ortaya çıkacak cazip yatırım ortamı ile birlikte kaliteli iş ve kaliteli insan kaynağı yetiştirecek bir altyapıyı kurabilmemiz halinde bu meseleyi Türkiye’nin gündeminden 4-5 yıl içerisinde çıkarmamız mümkün olabilir"