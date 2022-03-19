Karar yazarı Demir: Erdoğan da enflasyonun yarattığı durumun farkında ki 200 TL’lik geçiş ücretini 200 liracık olarak tanımlıyor

Karar yazarı Oğuz Demir, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın dün yapılan Çanakkale 18 Mart Köprüsü’nün açılışında geçiş ücreti için "200 liracık" demesine ilişkin olarak, "Bundan altı ay önce 45 lira liracık olabiliyor iken dün gördük ki aradan geçen altı ayın sonunda 200 lira da 200 liracık olacak kadar küçülmüş" dedi.

Demir, "Enflasyon işte böyle bir bela! Paranızı, en büyük banknotunuzu kuşa çeviren bir bela. En basit örneğini de yukarıda görüyorsunuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan da enflasyonun yarattığı bu durumun farkında ki 200 TL’lik geçiş ücretini 200 liracık olarak tanımlıyor. Aslında bir anlamda enflasyonun Türk Lirası’nı nasıl erittiğini de ilk ağızdan ifade etmiş oluyor" ifadesini kullandı.

Demir, enflasyona yönelik çözüm odaklı hareket edilmediğini belirterek, "Tablo, her geçen gün daha olumsuza dönüyor. Artan risk primi ve olumsuz seyreden bu koşullarda enflasyonu kontrol etmek de zor görünüyor. O yüzden yakında 500 TL’lik banknot çıkarsa şaşırmam. Derdim 500 TL’lik banknotun çıkması da değil artık. Asıl derdim çıktıktan ne kadar süre sonra 500 liracık olacağı!" yorumunu yaptı.