Karar yazarı Demir: Enerji zamları bu şekilde devam ederse ocakta enflasyon yüzde 10'a yaklaşacak; maaş artışları ilk aydan eriyecek

Karar gazetesi yazarı Oğuz Demir, elektrik, akaryakıt ve doğalgaza gelen zamların aralıkta yüzde 80'i aşan üretici enflasyonuna (ÜFE) yansıyacağını ve ÜFE'nin yüzde 100'leri aşacağını ifade etti. Demir "Yüzde 36 olan enflasyon da elbette daha yukarı gidecek gibi görünüyor." dedi. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz" sözlerine değinen Demir, emekli, memur ve asgari ücretlilerin maaşlarına yapılan ve enflasyondan arındırılmış reel zamların düşük olduğunu gösteren bir tabloyu paylaşarak şunları kaydetti:

"Yeni yılda reel ücret artışları hiç öyle anlatıldığı gibi değil. Hele bir de yukarıda bahsettiğim doğrudan ve dolaylı enerji zamları ve diğer ürünlerdeki fiyat artışları da bu şekilde devam ederse Ocak ayında da yüzde 10’a yakın bir enflasyon görmüş olacağız. İşte o büyük büyük olduğu sanılan ücret artışlarının da reel olarak daha ilk aydan erimiş olduğunu göreceğiz. Sonra yine cepten yemeye devam. Cepte bir şey kaldıysa tabii."

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