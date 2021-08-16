Karar yazarı Demir: Dış ticarete konu mallarımız dünyaya ucuza satılıp, pahalıya alınmaya devam ediliyor

Karar gazetesi yazarı Oğuz Demir, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un ihracatın 200 milyar doları aştığını ve yeni bir rekor kırdığını açıklamasını değerlendirdi. Demir, "Ucuza satıp, pahalıya aldığımıza sevinmek!" başlıklı bir yazı kaleme alarak söz konusu ihracat rakamlarını değerlendirdi.

Demir'in yazısının ilgili bölümü şöyle:

"TÜİK tarafından yayınlanan verilere göre ihracat birim değer endeksi 2021 yılı ikinci çeyrekte bir önceki yılın ikinci çeyreğine göre yüzde 10,6 arttı. Yani ihracatımızın birim değeri yıllık yüzde 10’un üzerinde artmış. İhracatın fiziki olarak miktarındaki değişimi de miktar endeksinden izleyebiliyoruz. Endeks, 2021 yılı ikinci çeyrekte bir önceki yılın ikinci çeyreğine göre yüzde 53,8 artmış.

Yani 100 parça mal satarken 153 parça mal göndermişiz. 100 TL’ye satarken tanesinin 110 TL’ye satmışız.

Şimdi aynı verilere bir de ithalat tarafından bakalım.

İthalat birim değer endeksi 2021 yılı ikinci çeyrekte bir önceki yılın ikinci çeyreğine göre yüzde 25,6 arttı. İthalat miktar endeksi ise 2021 yılı ikinci çeyrekte bir önceki yılın ikinci çeyreğine göre yüzde 19,8 arttı.

Yani geçen yıl aynı çeyrekte 100 parça mal alırken 120 parça mal almışız. Tanesini ise 100 TL’ye alırken 125,6 TL’ye almışız.

İki göstergeyi karşılaştırdığımızda ihracatın miktarının ithalata göre daha hızlı arttığını ancak değerinin ithal ürünlerinin değerindeki artışın gerisinde kaldığını görüyoruz.

Bir gösterge daha var.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan dış ticaret haddi göstergesi.

Dış ticaret haddinin 100’ün üzerinde bulunması; dış ticarete konu malların baz yılına göre pahalıya satılıp, ucuza satın alındığı için ihraç eden ülke lehine bir duruma işaret ederken tersi durumda ülke aleyhinde bir durum söz konusu.

Son yayınlanan göstergenin değeri 91,6!

Yani eşik değer olan 100’ün altında.

Yani dış ticarete konu mallarımız dünyaya ucuza satılıp, pahalıya alınmaya devam ediliyor.

Domatesimizi, otomobilimizi, tekstil eşyalarımızı yani ihracata konu ürünlerimizi ucuza satarak ihracatı arttırmaya devam ediyoruz.

Bunun karşılığında dışardan aldığımız her şeyi de daha pahalıya almaya devam ediyoruz.

Dediğim gibi 200 milyar doları aşmak elbette önemli. Ama işin sadece olumlu tarafını kutlamaktan daha fazlasını yapmak durumundayız."

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