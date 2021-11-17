Karar yazarı Demir'den PPK üyelerine: Doğru kararı vermenin karşılığında ödeyeceğiniz bedel, milyonlarca yurttaşımızın vebalinden daha yüksek olmayacak!

Karar gazetesi yazarı Oğuz Demir, "Eylül’den bu yana TL’deki değer kaybı, özellikle de bu faiz indirim kararlarına ilişkin haberler ve faiz indirimleri ile birlikte yüzde 23’e geldi" dedi. "Günden güne yoksullaşıyoruz." diyen Oğuz, bu durumdan geri dönülebileceğini fakat dönülmek istendiğini sanmadığını ifade etti.

Merkez Bankası'nın yarın faiz kararını açıklayacağını hatırlatan Oğuz, Para Politikası Kurulu (PPK) Üyeleri'ne çağrıda bulunarak yazısında "Doğru kararı vermenin karşılığında ödeyeceğiniz bedel, milyonlarca yurttaşımızın vebalinden daha yüksek olmayacak!" dedi.