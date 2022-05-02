Karar yazarı Demir: Bugün 8.500–9.000 TL alan bir işçi sadece enflasyona karşı satın alma gücünü koruyor

Karar gazetesi yazarı Oğuz Demir, nisan ayı enflasyonunun 6-11 arasında geleceğini belirterek "yılın ilk dört ayında toplam enflasyon yüzde 30-36 arasında gerçekleşmiş olacak. Yıllık enflasyon ise yüzde 70-80 bandında" dedi.

Demir "Bu çok yüksek oranda bir satın alma gücü erimesi anlamına geliyor. Geçtiğimiz yıl bu zamanlar 5.000 TL ücret alan bir işçinin bugün 8.500 – 9.000 TL alması sadece resmi enflasyona karşı satın alma gücünün koruması anlamına geliyor. Ancak piyasaya baktığımızda böyle bir ücret artışı çok nadir!

Ya da bu veriler bir başka tarafından bakarsak yılbaşından itibaren alınan zamlı maaşların daha ilk dört ayda en iyi ihtimalle yüzde 30’unu kaybettiğimiz anlamına gelecek. 5000 TL ücret alan bir işçinin satın alma gücünün resmi verilerle yılbaşındaki 3.500 TL’ye düşmesi demek bu!" diye yazdı.

Demir, emekliler için durumun daha da "vahim" olduğuna dikkat çekerek, en düşük emekli maaşının 2.500 lira olduğunu hatırlattı. Demir "Türkiye’de yaşam her geçen gün artık daha zor, her geçen gün daha pahalı! Çalışmak ise düşük gelir ve yüksek enflasyon ortamında yine bir o kadar anlamsız hale geliyor. Elimizden seyretmek ve sorunları dile getirmekten fazlası ise gelmiyor. Sorunları çözmesini beklediğimiz iktidar ise bizim yaptığımız kadarını bile yapmıyor… Bugün çözülmeyen ve yarına bırakılan sorunlar ise dağ gibi büyüyor" dedi.

Yazının tamamı için tıklayın