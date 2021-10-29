Karar yazarı Cömert: Merkez Bankası bu açıklamaları 'temenni' başlığı altında yapsa daha gerçekçi olurdu

Karar gazetesi yazarı Yusuf Ziya Cömert, Merkez Bankası'nın tartışmalı karar ve açıklamalarına ilişkin olarak "Hayali bir ‘teori’ye dayanarak karar verirsen ekonomiyi bozarsın. Ne o teori? Faizi indirirsem enflasyon düşer zamanla döviz de düşer teorisi" dedi.

Cömert, Merkez Bankası'nın enflasyon hedefini yüzde 14.1'den yüzde 18.4'e çıkardığını hatırlatarak, 3 ay içinde yüzde 5 küsur sapmanın yaşandığını kaydetti. yazısında şöyle dedi:

"Demek bir önceki tahmin gerçekçi değilmiş. Daha doğrusu, tahmin değil, temenniymiş

Diyelim ki enflasyon Ekim’de -eğer TÜİK şapkadan tavşan çıkarmazsa- yüzde 20 küsur çıkacak.

Kasım ve Aralık aylarında iki puan aşağı iner mi?

Ben inmesini temenni ederim. Fakat benimki temenni.

Merkez Bankası’nınki güya tahmin.

Merkez Bankası bu tür açıklamalarını ‘temenni’ başlığı altında yapsa daha gerçekçi olurdu."